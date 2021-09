Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Hecke und Tor beschädigt.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Kraftfahrer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche in der Straße Am Umfluter einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend davon gemacht, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte kam innerhalb einer scharfen Kurve offenbar von der Straße ab und fuhr durch eine Hecke. Dabei prallte das Fahrzeug auch gegen zwei Betonpfosten eines Gartentores, so dass es einen erheblichen Schaden aufweisen dürfte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

