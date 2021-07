Polizei Bochum

POL-BO: 58-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr ist es am Mittwoch den 7. Juli, gegen 16 Uhr, in Altenbochum zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 58-jährigen Rollerfahrer zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 58-jährige Bochumer mit seinem Roller die Altenbochumer Straße in Richtung Hauptfriedhof. Der 20-jährige Bochumer fuhr in gleicher Fahrtrichtung mit seinem Auto aus einer Parklücke auf die Altenbochumer Straße in den fließenden Verkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bei der Kollision wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell