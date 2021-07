Polizei Bochum

POL-BO: 30-jähriger bei Verkehrsunfall mit Rasenmäher verletzt

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Aufsitzmäher kam es am Dienstag, 6. Juli, 14:00 Uhr, in Bochum an der Hattinger Straße 86. Der Fahrer des Rasenmähers zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Was war geschehen? Der 30-Jährige fuhr mit seinem Aufsitzmäher, der für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen ist, die Hattinger Straße stadtauswärts. In einer Baustelle machte der Rasenmäher aus bisher ungeklärte Ursache eine Vollbremsung, kippte vornüber und blieb dabei auf der Windschutzscheibe liegen.

Der Rasenmäherfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Der Rasenmäher war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Aufprall wurde die Fahrbahndecke beschädigt.

Die Polizei sperrte den Bereich während der Unfallaufnahme ab.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

