POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Veldrom. PKW überschlägt sich.

Montagmittag befuhr ein 91-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Fiat die Altenbekener Straße in Richtung Altenbeken. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er gegen 13:20 Uhr offenbar ungebremst auf einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten VW Crafter. Der Fiat überschlug sich nach dem Zusammenstoß. Der 91-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231/6090.

