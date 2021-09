Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fahrradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Montag verletzte sich ein 49-jähriger Radfahrer aus Schieder-Schwalenberg bei einem Verkehrsunfall im Gripshof schwer. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Blomberger mit seinem VW Caddy den stark ansteigenden Weg. Kurz vor einer Kuppe kam ihm der 49-jährige mit seinem Fahrrad entgegen. Dieser war aufgrund des Gefälles recht zügig unterwegs. Zu einer Berührung der sich auf dem relativ schmalen Weg begegnenden Fahrzeuge kam es nicht. Der Radfahrer geriet jedoch auf den angrenzenden Grünstreifen und verlor dort die Kontrolle über sein Rad, so dass er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

