Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. 39-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Schwere Verletzungen trug am Montagnachmittag eine 39-jährige Frau aus Detmold bei einem Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße davon. Gegen 15:35 Uhr war sie mit ihrem Lancia in Richtung Lemgo unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen prallte auf der Grasbankette gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Detmolderin wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An dem total zerstörten Lancia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Lemgoer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten von der Fahrbandecke. Personen, die Angaben zur Unfallursache machen können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell