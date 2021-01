Polizei Essen

POL-E: Essen: Ausschreitungen auf dem Altenessener Markt - 3. Folgemeldung - Polizei durchsucht mehrere Wohnungen von Tatverdächtigen und nimmt diese vorläufig fest

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Wie bereits berichtet, kam es in der Silvesternacht zu schweren Sachbeschädigungen am Altenessener Markt - ausgelöst von einer Gruppe junger Männer, die unter anderem ein Haltestellenhaus, mehrere Mülleimer sowie Werbetafeln zertrümmerten oder in Brand setzten. Ein Video, welches kurz darauf in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, zeigt einige der Tatverdächtigen unmaskiert bei der Tatausführung. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4803116

Die Ermittlungskommission konnte nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen mehrere Tatverdächtige identifizieren und Durchsuchungsbeschlüsse über die Staatsanwaltschaft Essen für deren Wohnungen erwirken. Bei den identifizierten Tätern handelt es sich überwiegend um Deutsche mit Migrationshintergrund (türkisch, kurdisch-libanesisch).

Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden in den frühen Montag- und Dienstagmorgenstunden (11./12. Januar) vollstreckt. Insgesamt fanden in Altenessen sechs Durchsuchungen bei Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren statt.

Bei drei Wohnungsdurchsuchungen am Montag (11. Januar) konnten zwei Jugendliche angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Am Dienstagvormittag (12. Januar) durchsuchten die Kriminalisten weitere drei Wohnungen in Altenessen, wovon drei Tatverdächtige angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen wurden.

Insgesamt wurden u.a. Datenträger wie beispielsweise Mobiltelefone sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell