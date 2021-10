Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Zeuge gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021, zwischen 12:00 und 12:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Gökerstraße in nördliche Richtung und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und einen Zettel am beschädigten Pkw hinterlassen. Dieser Zeuge und auch sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell