Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 16:15 Uhr, geriet der Fahrer eines silberfarbenen Vans auf der Bahnhofstraße, in Höhe des Wasserwerks, teilweise in den Gegenverkehr, sodass ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Schortens trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision mit dem Van nicht verhindern konnte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entschandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell