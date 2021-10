Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 01.10.2021 bis 03.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von zwei Bautrocknern

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in der Fritz-Reuter-Straße ein Schuppen aufgebrochen wurde. Aus diesem Schuppen wurden zwei Bautrockner im Wert von ca. 2400 Euro entwendet. Der Tatzeitraum ist Anfang September bis 01.Oktober 2021.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass eine Frau gerade in der Innenstadt in Wilhelmshaven mit ihrem Pkw losfahre, obwohl sie ganz offensichtlich betrunken sei. Nachdem die 26jährige Frau angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass sie eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille hatte. Ein 24jähriger Bekannter der Frau fuhr mit seinem Pkw hinter ihr her und wurde ebenfalls vor Ort kontrolliert. Auch er hatte dem Alkohol zu sehr zu gesprochen und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille auf. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit 5 verletzten Person

Am Samstagabend, gegen 23.40 Uhr, fuhr der 20jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw auf der Straße 'Am Südstrand' in östlicher Richtung. Beim Befahren des dortigen Kurvenausganges (direkt unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke) geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde ebenfalls von einem 20jährigen Fahrer geführt. In dem Pkw des Unfallverursachers befanden sich insgesamt drei Personen, die alle leicht verletzt wurden. In dem anderen Pkw wurden sowohl Fahrer als auch Beifahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell