Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Hardware gestohlen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag bei einer Firma an der Grecostraße in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten diverse Computer-Hardware. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter Telefon 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

