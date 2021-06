Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer von Auto erfasst - Ratingen - 2106007

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (1. Juni 2021) ist ein Fahrradfahrer gegen 13.15 Uhr in Ratingen-West auf der Straße Am Sandbach von einem Auto angefahren worden.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein 76-jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Sandbach in Richtung Sandstraße gewesen sein. Auf Höhe der Hausnummer 3a wollte er links in einen Weg einbiegen und zeigte eigenen Angaben zufolge den Richtungswechsel mit dem Arm an. Ein 86-jähriger Ratinger, der mit seinem Ford Fiesta ebenfalls auf der Straße Am Sandbach unterwegs war, wollte den Radfahrer an der Stelle überholen. Als der Radfahrer links abbiegen wollte, konnte der 86-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den 76-Jährigen. Der Mann wurde durch den Sturz verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen waren, stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht fest.

Der exakte Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Daher bittet die Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen des Unfalls erreichen die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell