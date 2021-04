Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Raub in Haft (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.04.2021/12.23 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Nach einem versuchten Raub am 3. April in Tübingen ist es der Polizei gelungen, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter an dem Samstag, kurz vor 12.30 Uhr, versucht, einer 48 Jahre alten Frau ihren Rucksack und ihr Handy zu entreißen. Er hatte sie am Arm und an den Händen gepackt und vom Eingangsbereich eines Discounters am Europaplatz weggezogen. Nur durch die heftige Gegenwehr der Frau und das beherzte Eingreifen mehrerer Zeugen konnte der Raub verhindert werden. Dem Täter war die Flucht in Richtung Fürststraße geglückt.

Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur eines polizeibekannten, 40 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Freudenstadt. Er konnte am Donnerstag am Hauptbahnhof Tübingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der tatverdächtige Deutsch-Kasache wurde am Freitagmittag beim Amtsgericht Tübingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 40-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell