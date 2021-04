Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei wegen Menschenansammlungen

Reutlingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat das Polizeirevier Reutlingen mit Unterstützung benachbarter Polizeireviere, der Verkehrspolizei und der Polizeihundeführerstaffel im Stadtgebiet zahlreiche Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Anlass waren jeweils Ansammlungen überwiegend junger Leute, die offenbar aus verschiedenen Landkreisen mit ihren Fahrzeugen angereist waren und sich auf verschiedenen Parkplätzen trafen und teilweise auch unter entsprechendem Lärm und mit entsprechenden Geschwindigkeiten durch die Stadt fuhren und zumindest in einem Fall mutmaßlich auch ein unerlaubtes Rennen auf der Karlstraße durchführten. Diese Treffen, an denen teilweise - aber nicht nur - Personen aus der sogenannten Poserszene teilnahmen, waren in den vergangenen Wochen immer wieder festzustellen gewesen, was bereits zurückliegend zu entsprechenden Kontrollmaßnahmen, zum Beispiel auch - wie bereits berichtet - am Karfreitag oder auch schon in der Nacht zum Samstag (10.04.2021), geführt hatte. In der Nacht zum Sonntag wurden erneut unter anderem entsprechende Ansammlungen auf verschiedenen Parkplätzen in der Föhrstraße, an den Bösmannsäckern, im Industriegebiet West, im Bereich der Stadthalle und vereinzelt auch an Tankstellen im Stadtgebiet festgestellt. Diese Ansammlungen, an denen insgesamt mehrere hundert Personen teilnahmen, wurden sukzessiv aufgelöst. Dies führte teilweise zu einer Verlagerung der Treffpunkte, was dann dort jeweils weitere Einsatzmaßnahmen nach sich zog. Es wurden aufgrund der festgestellten Ordnungs- und Ruhestörungen und der Missachtung der Corona-Bestimmungen zahlreiche Platzverweise erteilt, denen die Betroffenen trotz einer aggressiven Grundstimmung gegen die Einsatzmaßnahmen größtenteils nachkamen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell