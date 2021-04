Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Pistole bedroht, Einbruch, Unfälle, Randalierer, Einsatzkräfte beleidigt und behindert, nach Unfall geflüchtet

Reutlingen (ots)

Fahrradfahrer übersehen - 1 Leichtverletzter

Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Fahrradfahrer am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Straße Am Echazufer. Eine 25-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte von einem Tankstellengelände auf die Straße in Richtung Pfullingen einbiegen. Hierzu musste diese den gemeinsamen Fuß- und Radweg überqueren und übersah den aus Richtung Pfullingen fahrenden 61-jährigen. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und streifte mit dem Pedal den Pkw und stürzte. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 61-jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Reutlingen (RT): Mit Pistole bedroht

Nach zwei bislang unbekannten Tätern fahndet die Polizei nach einem versuchten Überfall in Reutlingen am späten Freitagabend. Gegen 23 Uhr saß ein 47-jähriger Mann auf einer Parkbank in der Carl-Diem-Straße, als unvermittelt zwei Männer zielgerichtet auf ihn zugingen und ihn nach einer Zigarette fragten. Als er dies verneinte, zog einer der Männer plötzlich eine Pistole und richtete sie in Richtung des 47-jährigen und bedrohte ihn verbal. Unmittelbar darauf entfernten sich die beiden Täter zu Fuß in Richtung des angrenzenden Schulzentrums, ohne dem 47-jährigen etwas entwendet zu haben. Der Täter mit der Pistole wird als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunklen Teint, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Seine Begleitung trug eine weiße Jacke. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eningen u.A. (RT): Einbruch in Schützenhaus

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagmorgen in das Schützenhaus in Eningen unter Achalm eingebrochen. Die Täterschaft gelangte über eine gewaltsam aufgebrochene Türe in das Schützenhaus und brach dort einen Zigarettenautomaten auf. Die weiteren Ermittlungen, in die auch Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung eingebunden sind, dauern noch an.

Aichtal-Grötzingen (ES): Brand in Gärtnerei - Zeugenaufruf

Mehrere hundert Euro Sachschaden sind bei einem kleineren Brand entstanden, der bereits am Donnerstagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Uhlandstraße ausgebrochen ist. Zeugen wurden auf eine Rauchentwicklung an einem zu einer Gärtnerei gehörenden Folientunnels aufmerksam. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass aus bislang unbekannter Ursache die Folie auf einer Länge von 9 Meter abgebrannt ist. Weiterhin wurden Brandstellen in der nahegelegenen Wiese festgestellt. Die brennenden Folienteile wurden durch den Zeugen selbstständig gelöscht, die Feuerwehr wurde nicht verständigt. Die Mitteilung an die Polizei erfolgte erst am Freitagmorgen. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/92240 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen Musberg (ES): Fahrzeug gegen Hauswand gerollt

Ein Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag um 12:00 Uhr im Steinäckerweg entstanden. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters entlud dort das Fahrzeug. Während des Entladevorgangs machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte gegen eine Hauswand. Der 34-jährige versuchte noch hinter dem Fahrzeug herzurennen, stürzte hierbei jedoch und verletzte sich leicht. Er musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Aufprall wurde die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Die genauen Beschädigungen muss erst ein Gutachter klären. Bei dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro

Weilheim/Teck (ES): Leitpfosten herausgerissen und Verkehr gefährdet

Weil er sich nach einem Streit abreagieren musste, riss ein alkoholisierter 24-Jähriger am späten Freitagabend, gegen 23.40 Uhr, mehrere Leitpfosten an der Egelsbergstraße heraus und warf diese auf die Straße. Ein vorbeifahrender Pkw konnte den Hindernissen gerade noch ausweichen. Im gleichen Moment warf der 24-Jährige einen dieser Leitpfosten nach dem Pkw, verfehlte diesen zum Glück nur knapp. Der 24-Jährige konnte kurz Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Kirchheim angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung verbrachte er die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weilheim/Teck (ES): Brennender Mülleimer

Zu einem Brand eines öffentlich aufgestellten Müllbehälters musste die Freiwillige Feuerwehr Weilheim/Teck am Freitagabend gegen 23.47 Uhr an den Marktplatz unterhalb der Peterskirche ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, trotzdem wurde der Metallmülleimer total beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Eine absichtliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden.

Tübingen (TÜ): Einsatzkräfte behindert und beleidigt

Durch mehrere, eigentlich unbeteiligte Passanten, wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Tübinger Innenstadt behindert und beleidigt. Im Rahmen einer gemeldeten Schlägerei befanden sich mehrere Streifenwagen gegen 01:30 Uhr im Bereich der Mühlstraße in Tübingen. Zwei Beteiligte der Schlägerei wurden so schwer verletzt, dass eine umgehende Versorgung durch den Rettungsdienst notwendig war. Die Versorgung der Verletzten und die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden durchgehend durch respektlose und beleidigende Äußerungen gegenüber den Einsatzkräften von vorbeigehenden Passanten gestört. Anweisungen der Polizei wurde nicht, oder nur widerwillig nachgekommen. Die beiden verletzten Personen kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen bezüglich der Schlägerei durch die Polizei dauern an.

Tübingen (TÜ): Betrunken gefahren und zu Fuß geflüchtet

Mit deutlich zu viel Alkohol war am frühen Samstagmorgen der 20-jährige Fahrer eines BMW in Tübingen unterwegs. Gegen 03 Uhr zog der BMW auf der B296 von Unterjesingen nach Tübingen die Aufmerksamkeit eines Streifenwagens auf sich, da er eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Als der junge Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, sprang er aus seinem PKW und rannte zu Fuß weg. Nach kurzer Verfolgung konnte er aber durch die Polizisten eingeholt werden. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert deutlich oberhalb der zulässigen Grenze. Der 20-jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt.

