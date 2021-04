Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätliche Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern ist es am Donnerstagabend in der Reutlinger Innenstadt gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache waren kurz nach 19 Uhr ein 17 und ein 23 Jahre alter Mann in Streit geraten. In dessen Verlauf fügte der Jüngere seinem älteren Kontrahenten mit einem noch unbekannten Gegenstand leichte Verletzungen am Kopf zu. Beim Eintreffen der Polizeistreifen vor Ort war der Jugendliche geflüchtet. Er konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 23-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der 17-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatmittel dauern an. (ms)

Reichenbach (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Reichenbach verletzt worden. Eine 42-Jährige befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem Honda die Blumenstraße von Lichtenwald herkommend. Beim Linksabbiegen in die Wagnerstraße übersah sie den entgegenkommenden BMW eines 28 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurde der Wagen des Mannes gegen den VW eines 41-Jährigen geschoben, der in der Wagnerstraße verkehrsbedingt warten musste. Die Unfallverursacherin und der BMW-Lenker mussten vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin waren ihre beiden Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten, sowie der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Durchgangsstraße in dem Bereich voll gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (ms)

Mössingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagabend auf der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 64-Jähringe war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße in Richtung Ofterdinger Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie dabei, dass der vorausfahrende, 28 Jahre alte Lenker eines Audi seine Geschwindigkeit verringert hatte, um auf ein Grundstück auf der rechten Seite abzubiegen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Rettungsdienst wurde vorsorglich hinzugezogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 16.000 Euro. (rn)

Bisingen (ZAK): Von vorbeifahrendem Pkw erfasst

Mit leichten Verletzungen ist ein 39-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der Balinger Straße am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert worden. Der Mann hatte seinen VW gegen 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt und befand sich auf Höhe der Fahrertür. Ein 55-Jähriger, der offenbar mit zu geringem Abstand mit seinem Mercedes am geparkten Wagen vorbeifuhr, streifte den in diesem Moment die Tür öffnenden und weiter auf die Fahrbahn tretenden 39-Jährigen. Sachschaden an den Fahrzeugen war nicht entstanden. (rn)

