POL-RT: Polizeibeamte tätlich angegriffen, Widerstand, Tödlicher Arbeitsunfall, Einbruch, Brand, Verkehrsunfälle

Widerstand geleistet

Mit einem sich der Festnahme widersetzenden 28-Jährigen hatten es Beamte der Polizeihundeführerstaffel am Samstagnacht in der Metzgerstraße zu tun. Gegen 23.30 Uhr teilte eine 22-jährige Frau über Notruf mit, dass sie und ihre Freundin soeben im Bereich des Listplatzes von einer männlichen Person beleidigt und mit einer Glasflasche beworfen wurden. Der 28-jährige Tatverdächtige, welcher sich bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits von der Tatörtlichkeit entfernt hatte, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Metzgerstraße angetroffen werden. Da er sich der Festnahme körperlich widersetzte kam ein Polizeihund zum Einsatz, wobei er eine Bisswunde erlitt. Er konnte anschließend überwältigt werden, brachte zuvor jedoch noch ein mitgeführtes Pfefferspray zum Einsatz, wodurch er sowie die beiden Polizeibeamten Reizungen der Augen und Atemwege erlitten. Nach erfolgter ambulanter Behandlung musste der 28-Jährige, welcher offensichtlich deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.

Kirchentellinsfurt (RT): Wohnungsbrand

Am frühen Sonntagmorgen ist es wegen eines Wohnungsbrandes in der Wannweiler Straße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 06.15 Uhr in der Küche in der Erdgeschosswohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache zum Brandausbruch. Durch den sich daraus ergebenden Vollbrand wurde die Erdgeschosswohnung komplett zerstört, die übrigen acht Wohneinheiten sind ebenfalls bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen. Der 64-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung rettete sich mit einem Sprung vom Balkon und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Aus einer Dachgeschosswohnung musste ein Bewohner samt Hund von der Feuerwehr gerettet werden. Er und zwei weitere Hausmitbewohner wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxitation ebenfalls in ein Klinikum verbracht, die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Eine Notunterbringung in einer Gemeindehalle wurde durch den anwesenden Bürgermeister organisiert. Zur Ermittlung der Brandursache kamen Kriminaltechniker vor Ort.

Pfullingen (RT): Pedelec-Fahrerin auf rutschiger Fahrbahn gestürzt

Am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ist in der Porschestraße eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz auf rutschiger Fahrbahn glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Circa 45 Minuten vor dem Unfall hatte der 66-jährige Lenker eines Iveco Daily einen Kanister Speiseöl verloren, wodurch die Fahrbahn an der Unfallstelle entsprechend verunreinigt war. Er deckte zwar die Fahrbahn mit Pappkartons ab, unterließ jedoch eine Meldung der rutschigen Fahrbahn an die Polizei. Die Feuerwehr Pfullingen reinigte die Fahrbahn, entsprechende Warnschilder wurden aufgestellt. Der Verursacher meldete sich schließlich am Freitagabend bei der Polizei, er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Esslingen (ES): Tödlicher Arbeitsunfall - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Auf dem Firmengelände eines Automobilherstellers ist am Samstagvormittag ein 33-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 33-Jährige mit Wartungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt, als er gegen 10.30 Uhr von Arbeitskollegen mit schweren Verletzungen neben dieser auf dem Boden liegend aufgefunden wurde. Er wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind noch unklar, die Kriminalpolizei Esslingen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim/Teck (ES): Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr, konnte durch einen Verkehrsteilnehmer ein schwer verletzter Pedelec-Fahrer auf dem Radweg zwischen Hahnweide und Kirchheim/Teck aufgefunden werden. Der 20-jährige Pedelec-Fahrer war auf dem abschüssigen Radweg mit hoher Geschwindigkeit und ohne Sturzhelm unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, streifte eine Warnbake und kam daraufhin zu Fall. Zur Klärung der Unfallursache wurde beim dem Pedelec-Fahrer eine Blutentnahme veranlasst.

Tübingen (TÜ): Pkw touchiert Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall zwischen dem 44-jährigen Lenker eines Renault Twingo und einem 27-jährigen Radfahrer ist es am Samstagabend auf dem Fuß- und Radweg entlang der Wilhelmstraße gekommen. Gegen 20 Uhr befuhr der 27-Jährige mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Lustnau und wechselte auf Höhe des Geschwister-Scholl-Platzes nach links auf den dortigen Fuß- und Radweg. Dabei kam es mit dem in selber Richtung hinter ihm fahrenden Pkw-Lenker zu einem verbalen Disput, infolgedessen dieser mit seinem Fahrzeug hinter dem Radfahrer ebenfalls auf den Fuß- und Radweg fuhr. Bei der Hinterherfahrt berührte der Renault mit seinem vorderen linken Stoßfänger das Hinterrad des 27-Jährigen, welcher den Zusammenstoß abfangen und einen Sturz vermeiden konnte. Der unverletzte Radfahrer hielt im Bereich der Bibliothek an und brachte sich dort hinter einem Ampelmast in Sicherheit. Der 44-Jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte jedoch wenig später von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls sich unter Telefon 07071 / 9728660 zu melden.

Ammerbuch (TÜ): Verletzte Polizeibeamte nach Personenkontrolle

Bei der Kontrolle einer größeren Personengruppe sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Polizeibeamte verletzt worden. Gegen 00.47 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Rottenburg auf einem Feldweg in der Gemeinde Ammerbuch ein Lagerfeuer auf. Bei der Überprüfung konnte neben dem Feuer eine größere Personengruppe festgestellt werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle griffen drei junge Männer die eingesetzten Beamten körperlich an, wodurch zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Gegen die drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zur Durchführung der Kontrolle waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Meßstetten (ZAK): Einbruch in Imbiss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in einen Imbiss in der Ebinger Straße eingebrochen. Mutmaßlich gegen 23.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Imbiss und durchsuchte diesen. Aus einer Kasse entwendete er Bargeld in geringer Höhe, bevor er von der eintreffenden Besitzerin überrascht wurde und über ein Fenster unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meßstetten (ZAK): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Mit einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen hatten es Beamte des Polizeireviers Albstadt in der Nacht nach zum Sonntag nach einer Streitigkeit zu tun. Ein an der Streitigkeit beteiligter 26-Jähriger sollte gegen 01.15 Uhr vor dem Rathaus Meßstetten einer Personenkontrolle unterzogen werden. Anstatt den Aufforderungen der Polizeibeamten Folge zu leisten, wurden diese vom dem 26-Jährigen zunächst aufs Übelste beleidigt. Im weiteren Verlauf versuchte der Aggressor einen Polizeibeamten körperlich anzugehen, was durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden konnte. Doch damit nicht genug, ein Polizeibeamter wurde nachfolgend vom 26-Jährigen noch bespuckt. Außerdem warf dieser eine Flasche in Richtung der beiden vor Ort befindlichen Polizeifahrzeuge, welche allerdings ihr Ziel verfehlte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

