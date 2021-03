Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße

84-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen am gestrigen Morgen (22.03.2021) einer 84-jährigen Coesfelderin die Geldbörse aus einem am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel.

In der Zeit von 09.45 Uhr bis 10.00 Uhr befand sich die Coesfelderin im Einkaufsmarkt Lidl auf der Rekener Straße in Coesfeld und bemerkte den Diebstahl ihrer Geldbörse erst an der Kasse.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Hier noch mal der dringende Rat der Polizei:

Lassen Sie ihre Geldbörse niemals unbeaufsichtigt und tragen sie diese möglichst eng am Körper!

