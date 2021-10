Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher stehlen Bargeld.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende hinweg unbefugt Zugang zu einer Firma in der Siemensstraße. Wie die Täter in das Gebäude gelangen konnten, steht noch nicht fest. In einem Büro suchten sie nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

