Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen, gegen halb eins, löste ein Einbrecher den Alarm in einer Firma in der Daimlerstraße aus. Zuvor hatte er mit einem Stein das Glas eines Fensters eingeworfen. Der Täter hat die Diensträume auch noch betreten; ob etwas gestohlen wurde steh noch nicht fest. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell