POL-LIP: Bad Salzuflen. Zahlreiche Spiegelgläser entwendet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen bislang Unbekannte die Spiegelgläser von Außenspiegeln an geparkten Fahrzeugen. Der Polizei wurden insgesamt 11 derartige Fälle gemeldet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4.000 Euro. Die Täter suchten sich Fahrzeuge in der Herforder Straße, Kantstraße, Hindenburgstraße, An der Hellrüsche und in der Humboldtstraße aus. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold.

