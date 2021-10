Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt - Unfallzeugen mögen sich bitte melden.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12:50 Uhr ereignet hatte, wurde ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 67-jährige Radfahrer aus Lügde befuhr den Mehrzweckstreifen der Pyrmonter Straße in Richtung Bad Pyrmont. Plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache, lenkte er sein Fahrrad auf Höhe des dortigen Bauhofes nach links auf die Fahrbahn. Dort fuhr zu der Zeit ein 73-jähriger mit seinem VW in die gleiche Richtung. Der Autofahrer bremste zwar noch, die Kollision mit dem Zweiradfahrer konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Dieser stürzte und blieb anschließend auf der Straße liegen. Der 67-Jährige Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der 73-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war gering. Der Bereich der Unfallstelle wurde bis etwa 15:30 Uhr gesperrt, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat. Insbesondere wird ein Zeuge gebeten sich zu melden, der zur Unfallzeit mit seinem Auto in Richtung des Kreisverkehrs gefahren ist. Dieser Mann hat auch angehalten und geholfen. Seine Personalien wurden jedoch nicht festgehalten.

