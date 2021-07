Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Corona-Soforthilfen erschlichen

Bundespolizei nimmt Tatverdächtige am Flughafen Köln/Bonn fest

Köln/Bonn Flughafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 11. Juli 2021 nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine 47-Jährige fest. Im Zuge der Ausreise nach Varna kontrollierten Bundespolizisten die bulgarische Staatsangehörige und stellten einen offenen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln fest. Diese hatte bereits seit dem 30. November letzten Jahres wegen des dringenden Tatverdachts des Subventionsbetrugs nach der Frau fahnden lassen. Die Gesuchte soll durch falsche Angaben Corona-Soforthilfen in Höhe von 25.000 Euro erschlichen haben.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen übergaben Kräfte der Bundespolizei die Frau an den Gewahrsahmsdienst der Kölner Polizei, wo sie aufgrund Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen wurde.

