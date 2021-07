Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verdrehte Tatsachen - Körperverletzung in der Toilettenanlage

Düsseldorf (ots)

In der Toilettenanlage des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kam es am Samstagabend (10. Juli), um 19.45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (21, 22), einem Mitarbeiter dieser Anlage (24) und einem Helfer (20). Die Tatverdächtigen suchten die Dienststelle der Bundespolizei auf und gaben an von dem Mitarbeiter der Toilettenanlage geschlagen worden zu sein. Zeugen und Kameraauswertung stelletn den Sachverhalt genau anders dar.

Die Erzählungen der zwei Männer afghanischer Herkunft klangen nicht ganz vollständig, so dass die Beamten die Toilettenanlage aufsuchten und den Mitarbeiter sowie die Zeugen zu dem Vorfall befragten. Dabei wurde bekannt, dass das Duo eine Euro Münze für eine Person in den Automaten warf, allerdings zu zweit das Drehkreuz passierte. Als sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden, schlugen sie unvermittelt mit Faustschlägen auf den nigerianischen Mitarbeiter (24) ein. Ein 20-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger kam dem Geschädigten zur Hilfe. Der 24-jährige Geschädigte erlitt Prellungen im Gesicht und sein Helfer hatte Schmerzen in der Hand. Einer der Tatverdächtigen zog ebenfalls eine Gesichtsprellung zu.

Als die Männer auf der Wache mit dem wahren Sachverhalt, bestätigt durch Kameraauswertung sowie Zeugen, konfrontiert wurden, gaben sie zu, dass sie zu zweit durch das Drehkreuz gingen und nur für eine Person gezahlt hatten. Zu weiteren Vorwürfen äußerten sie sich nicht mehr. Gegen den 21-Jährigen und den 22-Jährigen wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung, des Betruges und der falschen Verdächtigung ermittelt.

