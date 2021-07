Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Polizeieinsatz im Neusser Hauptbahnhof

Neuss (ots)

Zwei Männer (22, 25) schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. Juli), um 1.00 Uhr, im Neusser Hauptbahnhof auf einen 18-Jährigen ein. Eine Begleiterin der Tatverdächtigen (22) widersetzte sich einem Platzverweis und urinierte vor den Beamten. Mit 2 Promille wurde sie in Gewahrsam genommen.

Auf Bahnsteig 6 des Neusser Hauptbahnhofs trafen die Beamten der Landes- und Bundespolizei auf die zwei deutschen Tatverdächtigen mit ihren zwei deutschen Begleiterinnen (22) sowie auf den 18-jährigen Iraker. Das Duo soll auf den 18-Jährigen gemeinschaftlich eingeschlagen haben, wodurch sich der junge Mann eine Verletzung an der Hand sowie eine Platzwunde an der Lippe zuzog. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus ab und wurde von seinen Eltern abgeholt.

Der 22-Jährige hatte einen gemessenen Atemalkoholwert von 1,6 Promille und der 25-Jährige einen Wert von 1,1 Promille. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 22-Jährigen ein Butterflymesser aufgefunden und durch die Beamten beschlagnahmt.

Die zwei polizeibekannten Männer waren verkehrstüchtig und wurden samt ihrer Begleitung mit einem Platzverweis entlassen. Eine 22-Jährige kam dem Platzverweis nicht nach und urinierte stattdessen in die Bahnhofsvorhalle. Als die Uniformierten den Platzverweis durchsetzen wollten und sie am Arm fassten, leistete die junge Frau vehement Widerstand. Sie wurde auf die Wache der Polizei Neuss verbracht und nach erfolgter Ausnüchterung von 2 Promille gegen Mittag entlassen.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 22-Jährigen zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die 22-jährige Frau muss sich nun wegen des Widerstandes und tätlichen Angriffs verantworten.

