Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht in der Harrisleer Straße

Flensburg (ots)

In der Zeit vom 24.09.21 (18:30 Uhr) bis 25.09.21 (08:25 Uhr) wurde in der Harrisleer Straße in Flensburg ein parkender, silberfarbener Passat angefahren. Der Wagen stand in Höhe der Hausnummer 68 und wurde an der hinteren, linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Nach Auswertung der Spurenlage dürfte es sich bei dem verursachenden Wagen um ein dunkelblaues Fahrzeug handeln.

Hinweisgeber zum Verursacher werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden (Tel.: 0461 - 484 0).

