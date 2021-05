Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Ratzeburg (ots)

17. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.05.2021 - Geesthacht

Am 14.05.2021 wurde durch die Polizeibeamten des Polizeireviers Geesthacht eine Trunkenheitsfahrt beendet.

Gegen 19:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Spandauer Straße in Geesthacht ein Pritschenfahrzeug auf, dessen Ladungssicherung sie überprüfen wollten. Während die Beamten dem Ford Transit folgten, bemerkten sie zudem eine unsichere Fahrweise. Bei der durchgeführten Kontrolle Am Schleusenkanal, hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit, erreichte der 48-jährigen Fahrer aus Hamburg beim Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 2,35 Promille.

Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Die Ladungssicherung war nicht zu beanstanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell