Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schuldach beschädigt

Germersheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachten bisher unbekannte Täter auf dem Schulgelände der Tulla-Schule in Germersheim. Die Täter beschädigten in dem Zeitraum vom Freitag, den 10.07.2020 bis zum Montag, den 13.07.2020 das Dach der Verbindung des Schulgeländes und der Turnhalle der Tulla-Schule. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt, PHK

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



