Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141221-1013: Einbruch in Kindergarten

Wiehl (ots)

Zwischen 19 Uhr am Montag und 6:45 Uhr am Dienstag (14. Dezember) sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Hindelanger Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten durch die Terrassentür in die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie ein Büro und brachen mehrere Mitarbeiterschließfächer auf. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher jedoch keine Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

