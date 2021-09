Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (02.09.) wurde in Mettingen auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Ibbenbürener Straße 12 ein Fahrzeug beschädigt. Der graue Ford Kuga wurde in der Zeit von 09.00 Uhr und 13.00 Uhr im Heckbereich durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon: 05451/5914315.

