Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, zwei Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin und ein 41-jähriger Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Altenberger Straße schwer verletzt worden. Beide mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Am Donnerstag (02.09.21) fuhr die 40-Jährige gegen 19.45 Uhr aus Laer mit ihrem blauen Ford auf der Altenberger Straße in Richtung Borghorst. Auf Höhe der Hausnummer 212 wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Sie musste jedoch zunächst anhalten, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Der 41-Jährige aus Steinfurt war zur selben Zeit mit einem schwarzen Mercedes Benz auf der Altenberger Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge erkannte der Steinfurter den vor ihm stehenden Ford zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Unfallbeteiligten schwere Verletzungen zu. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 40.000 Euro.

