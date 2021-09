Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., mehrere Einbruchsversuche in der Innenstadt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Innenstadt von Burgsteinfurt hat es in der Nacht zu Dienstag (31.08.21) sowie in der Nacht zu Mittwoch (01.09.21) mehrere Einbruchsversuche gegeben. Die Polizei sucht Zeugen. An der Wasserstraße versuchten unbekannte Täter am Mittwoch kurz nach Mitternacht in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Sie machten sich an der Hauseingangstür zu schaffen. Die Polizei stellte mehrere Hebelspuren sicher. Ob die Täter in den Hausflur gelangten, ist unklar. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Bereits in der Nacht zuvor hatte es einen Einbruchsversuch an der Wasserstraße gegeben, nur ein Haus weiter. Unbekannten Tätern gelang es, sich in der Zeit zwischen Montag (30.08.21), 23.30 Uhr, und Dienstag (31.08.21), 09.30 Uhr, auf unbekannte Weise Zugang zum Flurbereich eines Hauses zu verschaffen. Anschließend wollten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Innentür zu einem dortigen Café aufhebeln. Dies misslang. Sie gelangten nicht in die Innenräume und stahlen auch nichts. Die Polizeibeamten stellten an zwei Türen mehrere Hebelspuren fest. In derselben Nacht, von Dienstag auf Mittwoch in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 08.55 Uhr, versuchten Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße An der Stadtmauer aufzuhebeln. Die Täter scheiterten bei dem Einbruchsversuch. An der Hauseingangstür hinterließen sie jedoch mehrere Hebelmarken. Es ist nichts entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die von den Einbruchsversuchen in der Burgsteinfurter Innenstadt etwas mitbekommen haben, und die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese melden sich bitte telefonisch bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

