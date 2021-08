Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsdienst kontrollierte Schulbusse in Weidenau - zahlreiche Verstöße geahndet - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

In der vorherigen Pressemeldung hat sich ein Ortsfehler eingeschlichen, daher folgt hier die korrigierte Version:

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein führte am Dienstagmorgen (31.08.2021) an der Lindenschule in Siegen-Weidenau eine gezielte Schulbuskontrolle durch.

In diesem Zeitraum wurden insgesamt 17 Schulbusse kontrolliert. Dabei handelte es sich ausschließlich um Fahrzeuge mit maximal 9 Sitzplätzen. Darunter befanden sich auch mehrere Fahrzeuge, die als Taxi genutzt werden.

Kontrolliert wurden sowohl die Fahrzeuge (u.a. technischer Zustand als auch Beschilderung zur Kenntlichmachung der Schulbusse), die Fahrer (u.a. Führerschein, Fahrgastbeförderungsschein), aber auch der Transport der Kinder (u.a. angelegte Gurte, Sitzerhöhung für kleinere Kinder).

Bei der Kontrolle wiesen elf Fahrzeuge Mängel auf. In sechs Fällen fehlte die vorgeschriebene Schulbuskennzeichnung. Bei zwei Fahrzeugen fehlte die Erste-Hilfe-Ausstattung. Zwei Fahrer konnten keine Personenbeförderungsbescheinigung (vertraglich durch den Kreis vorgeschrieben) vorweisen. Zudem erfolgte in vier Fällen eine nicht ordnungsgemäße Beförderung der Kinder, weil beispielsweise die technische Ausstattung unzureichend war.

Die eingesetzten Beamten fertigten vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie einen Bericht für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Aufgrund der Ergebnisse wird der Verkehrsdienst die Kontrolle von Schulbussen weiter ausdehnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell