POL-ST: Greven, Kleinwagen-Fahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens hat am Dienstag (31.08.21) gegen 05.00 Uhr morgens an der Einmündung Nordwalder Straße/Hanseller Straße auf Höhe der Kneipe Josefklause einen Radfahrer angefahren. Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort. Der 21-jährige Radfahrer aus Greven war zunächst auf dem Radweg der übergeordneten Nordwalder Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er die Einmündung Hanseller Straße passierte, kam aus dieser ein dunkler Kleinwagen gefahren. Pkw und Fahrrad kollidierten miteinander. Dabei stürzte der 21-jährige Grevener und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Person, die den Kleinwagen steuerte, fuhr in Fahrtrichtung Innenstadt weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

