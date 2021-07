Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Großflächige Kontrollen im Kreisgebiet- Unterstützung durch Zoll und Ordnungsamt

Bild-Infos

Download

Kreis Herford (ots)

(sls) In der Freitag- und auch Samstagnacht (10.7.) wurden durch Polizeibeamte großflächige Kontrollen mit Schwerpunkten in Herford und Vlotho durchgeführt. Auf den Ausfahrtstraßen wie Mindener Straße, der Salzufler Straße, der B239 und auch in der direkten Herforder Innenstadt wurden Fahrzeuge angehalten und Insassen kontrolliert. Besonders am Samstagabend wurden Fahrzeugführer auf der Weserbrücke in Vlotho unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden an beiden Kontrolltagen etwas 75 Ordnungswidrigkeiten gefertigt und ca. 100 Verwarngelder erhoben. Auch gibt es einige Fahrzeugführer die ihren Führerschein aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum vermutlich für längere Zeit abgeben müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer auf der Salzufler Straße, bei dem eine Geschwindigkeit von 106 km/h anstatt der erlaubten 50km/h gemessen wurde. Zusätzlich zu den Verkehrskontrollen wurden mit Unterstützung des Zolls und des Ordnungsamtes verschiedene Objekte wie Imbissbuden und Pizzerien in Herford und Vlotho durchsucht und entsprechende Anzeigen gefertigt. Zukünftig wird es weitere gleichgelagerte Kontrollen im Kreis Herford geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell