Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendieb verschwindet mit Einkaufswagen - Fahndung bislang erfolglos

Spenge (ots)

(um) Die Polizei Herford wurde am Samstag (10.6.), gegen 13:47 Uhr, zu einem Einsatz an der Industriestraße in Spenge gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich eine männliche Person in einem Einkaufsmarkt und befüllte seinen Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln. Der mit einer roten Kappe bekleidete Mann verließ anschließend ohne zu Bezahlen den Verbrauchermarkt. Er schob den vollbeladenen Einkaufswagen mit Ware im Wert von mehreren hundert Euro in Richtung Kreisverkehr an der Lange Straße. Hier verläuft sich die Spur des etwa 25 Jahre alten Mannes. Die Nachsuche von Mitarbeitern des Marktes und ebenso der Polizei erbrachte keinen Erfolg. Daher bitten wir in diesem Falle die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu einem etwa 185cm großen schlanken Mann, mit einer roten Cap und einem roten T-Shirt bekleidet, machen? Interessant sind auch Fahrzeuge, in die der Mann die Ware evtl. eingeladen haben könnte. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell