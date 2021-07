Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen- Fahrzeugführer verletzt

Bünde

(sls) Am Donnerstagnachmittag (9.7.) kam es zu einem Unfall auf der Hansastraße in Bünde, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 65-Jähriger aus Rödinghausen die Hansastraße aus Richtung Rödinghausen kommend und beabsichtigte mit seinem roten Skoda nach links auf der Hansastraße in Richtung Osnbrücker Straße einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Hansastraße der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter der in Richtung Zufahrt auf die Autobahn 30 in Richtung Hannover unterwegs war. Beim Linksabbiegen übersah der Rödinghauser den von links kommenden 45-Jährigen aus Löhne mit seinem Sprinter. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden vor Ort zunächst notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht werden.

