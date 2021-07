Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen Gartenhaus auf- Werkzeuge als Diebesgut

Kirchlengern (ots)

(sls) Der Besitzer eines Gartenhauses in Kirchlengern meldete sich am Mittwochmorgen (7.7.) bei der Polizei und zeigte einen Diebstahl in seinem Garten an. Als er am Morgen gegen 11.00 Uhr das Gartenhaus aufsuchte, bemerkte er die offen stehende Tür und fehlende Gartengeräte. Unbekannte brachen, nach ersten Ermittlungen, in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen ein Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Inneren ein Freischneidegerät, ein Rückenpuster und ein kombiniertes Gerät aus Heckenaufsatz und Handpuster. Alle Geräte der Marke Stihl hat ein Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise zum Diebstahl oder zum möglichen Verbleib des Diebesgutes. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell