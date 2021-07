Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen Schulgebäude- Grafitti an Wände gemalt

Kirchlengern (ots)

(sls) Nach bisherigen Ermittlungen wurden im Tatzeitraum von Sonntagabend (4.7.) bis zum folgenden Donnerstag mehrere Wände von zwei Schulgebäuden in Kirchlengern beschädigt. Zunächst beschmierten Unbekannte diverse Türen, Fenster, Gebäudewände und auch Bänke mit einem großen Farbstift an der Gesamtschule. Zu erkennen waren Tags wie "Smokey, S1 und Ceon". Auf dem Gelände wurde zusätzlich noch ein fest verbauter Mülleimer in Brand gesetzt und beschädigt. Das Kriminalkommissariat prüft einen Zusammenhang zwischen weiteren Farbschmierereien an der Grundschule (Lübbecker Straße) im gleichen Tatzeitraum. Dort wurden an der Fassadenwand, an Türen und Fensterrahmen, sowie auf einer Tischtennisplatte diverse Farbschmierereien hinterlassen. Hierbei handelt es sich um dieselben Tags, die auch an der Gesamtschule hinterlassen wurden. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder auch Hinweise zu den Symbolen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell