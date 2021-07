Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin wird an Parkplatzausfahrt erfasst

Herford (ots)

(um) Am Samstag (10.06.), gegen 14:11 Uhr, fuhr ein PKW Fahrer von dem Parkplatz am Amtsgericht in der Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr eine Radfahrerin den Gehweg in Richtung Berliner Straße. In der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Radfahrerin stürzte. Ein Rettunbgswagen kümmerte sich um die 50-Jährige und brachte sie in ein nahegelegens Krankenhaus. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Das Tragen eines Fahrradhelmes kann schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern. Weitere Informationen zu Helmen finden Sie auf der Seite der Verkehrswacht oder der Fahrradclubs.

