POL-PPRP: Unfallflucht - 3 jugendliche Zeugen gesucht

Heute am Montag, 14.09.2020, um 12:15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße (Höhe Ludwigsplatz) zu einer Unfallflucht. Drei Jugendliche beobachteten, wie ein Mann mit seinem Auto beim Ausparken einen geparkten weißen Smart eines 53-Jährigen beschädigte und flüchtete. Als der Smartfahrer zu seinem Auto zurückkam, informierten ihn die Jugendlichen darüber. Am Smart entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um eine graue Mercedes A-Klasse gehandelt haben. Die Polizei sucht nun die drei Jugendlichen, die den Unfall beobachtet haben, als Zeugen. Deren Personalien stehen nicht fest. Sie sollen sich im Bereich eines dortigen Cafés aufgehalten haben. Die Jugendlichen und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

