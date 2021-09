Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (03.09.) kam es gegen 07:50 Uhr in Rheine an der Kreuzung Bonifatiusstraße / Rolandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer befuhr die Bonifatiusstraße in Fahrtrichtung Alfredstraße auf der linken Fahrbahnseite. An der Kreuzung Rolandstraße überquerte er die Straße an der für ihn Grünlicht zeigenden Fußgängerampel. Zur gleichen Zeit befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Pkw die Rolandstraße in Fahrtrichtung Gudrunweg. In Höhe der Fußgängerampel kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt auf der Rolandstraße fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine Telefon 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell