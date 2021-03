Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallzeugin in Schifferstadt gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend, 12.03.2021, kollidierten gegen 20:00 Uhr zwei Fahrzeuge an der Einmündung Mannheimer Straße/Friedhofstraße aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes, der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 7000EUR. Die Polizei sucht jedoch noch nach einer vermeintlich wichtigen Unfallzeugin, die sich mit einem weißen BMW mit RP-Kennzeichen vor dem Eintreffen der Polizeistreife vom Unfallort entfernt hat. Hinweise dazu bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

