Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1016: Pedelec und Fahrrad bei Garagenaufbruch gestohlen

Marienheide (ots)

Ein Pedelec und ein Mountainbike haben Unbekannte in Marienheide beim Einbruch in eine Garage erbeutet. Zwischen 19 Uhr am Montag (13. Dezember) und 10 Uhr am Mittwoch hatten die Täter zunächst versucht ein Fenster der Doppelgarage in der Straße "Zur Dicken Linde" aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen die Täter das Glas ein, woraufhin sie es von innen entriegeln konnten. Gestohlen wurden ein Pedelec sowie ein Mountainbike des Herstellers Cube. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

