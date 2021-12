Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1017: Trickdiebe ausgetrickst

Gummersbach (ots)

Mit einem angebundenen Portemonnaie hat eine 79-jährige Wiehlerin zwei Trickdiebe überrascht, die sie am Dienstagmittag (14. Dezember) in einem Verbrauchermarkt in Dieringhausen bestehlen wollten.

Zwei Männer waren der Frau in dem Verbrauchermarkt an der Dieringhauser Straße gefolgt und wollten ihr gegen 12.45 Uhr unbemerkt das Portemonnaie stehlen, als sie sich im Bereich des Kühlregals aufhielt. Dabei hatten die Männer aber nicht mit dem Trickreichtum der 79-Jährigen gerechnet, die sowohl ihre Geldbörse sowie sonstige Wertgegenstände in der Tasche angebunden hatte. Als die Verdächtigen dies bemerkten, ergriffen sie ohne Beute sofort die Flucht.

Einer der Männer war ca. 170 cm groß, von schmaler Statur und hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur, auf der er eine schwarze Kappe mit einem "G" als Aufschrift trug. Als Kleidung ist lediglich eine längere, schwarzen Jacke bekannt. Der zweite Verdächtige hatte ebenfalls kurze, schwarze Haare und war mit einer schwarze-grauen Jeanshose und einer dunklen Jacke mit hellen Ärmeln bekleidet. Beide Personen sprachen mit einem osteuropäischen Akzent.

Nachdem die Männer aus dem Geschäft geflüchtet waren, verlor sich ihre Spur. Hinweise zu eventuellen Fluchtmitteln nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

