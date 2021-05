Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Mann bei Einbruch in Bochum überrascht

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bochum-Stiepel am Mittwochnachmittag (5. Mai) sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ ein Ehepaar (68 und 63 Jahre) aus Bochum gegen 14.20 Uhr das gemeinsame Wohnhaus nahe der Stiepeler Dorfkirche. Als sie gegen 14.40 Uhr zurückkehrten, sahen sie ein fremdes Mountainbike in der Einfahrt stehen.

Um nachzuschauen, bewegte sich der 68-jährige Bochumer zunächst in Richtung Rückseite des Hauses und entdeckte ein offen stehendes Fenster. Kurze Zeit später flüchtete ein unbekannter Mann aus dem Haus und fuhr auf seinem olivgrünen Mountainbike in Richtung Brockhauser Straße.

So wurde der tatverdächtige Mann beschrieben: Zwischen 17 und 20 Jahre alt, 170 cm - 177 cm groß, mit schlanker Statur und "westeuropäischem Aussehen". Besonderheiten sind ausgeprägte Wangenknochen sowie kleine blau-graue Augen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wollmütze, ein schwarzes Sweatshirt und schwarze enge Sporthosen. Ebenfalls schwarz waren seine Sneaker sowie eine kleine Sporttasche, die er mit sich trug.

Zudem soll der Tatverdächtige bereits am Vormittag gegen 11 Uhr gesichtet worden sein. Auf seinem olivgrünen Mountainbike sei er - auffallend langsam - durch die Wohngegend gefahren.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell