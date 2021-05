Polizei Bochum

POL-BO: Motorrollerfahrerin (20) stürzt auf regennasser Fahrbahn - Krankenhaus

Witten (ots)

Auf regennasser Fahrbahn ist eine Motorrollerfahrerin (20, aus Witten) in Witten-Crengeldanz gestürzt. Die junge Frau zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag, 5. Mai, gegen 15.10 Uhr auf der Bochumer Straße ereignet. Dort fuhr die 20-Jährige mit ihrem Motorroller in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 2 musste sie verkehrsbedingt bremsen, rutschte auf der nassen Fahrbahn zur Seite und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die schwerverletzte Wittenerin zunächst vor Ort und brachte sie dann zur stationären Behandlung in eine Klinik.

An dem Motorroller ist nach einer Schätzung der eingesetzten Beamten ein Schaden in Höhe von 150 Euro entstanden.

