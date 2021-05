Polizei Bochum

POL-BO: In Wanne-Eickel: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungsraub

Herne (ots)

Nach einem Raub in einer Wohnung in Wanne-Eickel ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich am Montag, 3. Mai, zugetragen und ist am darauffolgenden Dienstag angezeigt worden. Gegen 14.10 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 82-jährigen Anwohnerin der Richard-Wagner-Straße. Als die Seniorin öffnete, schubste der Täter sie unvermittelt in die Wohnung, wodurch die betagte Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Täter durchsuchte die Wohnung und flüchtete schließlich. Er erbeutete Schmuck.

So wird der Mann beschrieben: ca. 170 cm groß, "normale" Statur, dunkle Kopfbedeckung/Kappe, blauer Mundschutz, dunkle Jacke und Hose, weiße Einmalhandschuhe. Laut Zeugenbeschreibung sprach er womöglich mit "polnischem Dialekt".

Die Seniorin suchte später selbstständig einen Arzt auf. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Dienstzeiten) um sachdienliche Hinweise.

