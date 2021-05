Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin mit Außenspiegel touchiert - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Witten-Heven sucht die Polizei Zeugen, die dabei helfen können, den Hergang besser nachzuvollziehen.

Der Unfall hatte sich am Montag, 3. Mai, auf dem Haldenweg in Höhe der Hausnummer 3 ereignet. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Witten aus der Parkplatzausfahrt des dortigen Supermarkts und touchierte dabei nach aktuellem Kenntnisstand eine 32-jährige Fußgängerin (ebenfalls aus Witten) mit dem Außenspiegel. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben über den Ablauf des Unfalls machen, bittet das Verkehrskommissariat Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell