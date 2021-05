Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß am Kemnader See: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem Fußgänger am Kemnader See am 27. April (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4901402) sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Unfall hatte sich gegen 18 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Oveneystraße zugetragen. Der Rennradfahrer war dabei leicht verletzt worden.

Um den genauen Hergang des Zusammenstoßes zu rekonstruieren, bittet das Verkehrskommissariat nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

